Verdächtige Jugend-Gruppe in Neuss Polizei-Einsatz in der Innenstadt

In der Innenstadt hat es am Montagnachmittag einen größeren Polizei-Einsatz gegeben. Auslöser war eine Gruppe von rund 20 Jugendlichen beziehungsweise jungen Erwachsenen, die von einer Polizei-Streife gesehen und als auffällig eingestuft wurden. Als die jungen Männer die Polizei bemerkten, flüchteten sie in verschiedene Richtungen. „Daraufhin haben wir weitere Fahrzeuge angefordert“, so ein Polizeisprecher.