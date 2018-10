Neuss: Hermann Gröhe auf Dienstreise in den USA

Hermann Gröhe trifft Neusser und Freunde der Stadt : „Neusser Gespräche“ in den USA

Hermann Gröhe (r.) mit Gouverneur Phil Murphy und dessen Frau Tammy. Foto: Hermann Gröhe

Neuss Hermann Gröhe (CDU) traf auf seiner Dienstreise Neusser und Freunde der Stadt – darunter Phil Murphy, Gouverneur von New Jersey, und den Diplomaten Christoph Heusgen.

Neuss pflegt enge Bande in die USA. Gleich drei Dinge unterstreichen dies dieser Tage: Der Unternehmer David Zülow entwickelt eine Bildungskooperation mit der Neusser Partnerstadt Saint Paul, Fiona Evans, neue US-Generalkonsulin in Düsseldorf, soll bald auf Einladung der Deutsch-Amerikanischen Gesellschaft in die Quirinus-Stadt kommen – und der Bundestagsabgeordnete Hermann Gröhe (CDU) hat auf seiner jüngsten Dienstreise gleich mehrere Neusser oder zumindest Freunde der Stadt getroffen. Seine Reise führte ihn nach Washington und New York.

In Washington sprach Gröhe unter anderem mit führenden Vertretern von Weltbank, Internationalem Währungsfonds und der Inter-Amerikanischen Bank. Dabei ging es auch um die zunehmende Infragestellung multilateraler Institutionen durch die Regierung von US-Präsident Donald Trump. Das Thema prägte auch den laut Gröhe „sehr offenen Meinungsaustausch“ mit dem republikanischen Senator Ron Johnson, dem Vorsitzenden des Unterausschusses „Europa“ im US-Senat.

In New York traf er Christoph Heusgen und dessen Frau Ina. Foto: Hermann Gröhe

Ein Treffen mit führenden Vertretern von Denkfabriken, die den Demokraten nahestehen, wurde von dem aus Neuss stammenden und in Washington arbeitenden Politikwissenschaftler Michael Werz organisiert. Zudem besuchte Gröhe, in der vergangenen Legislaturperiode noch Bundesgesundheitsminister, in Washington seine frühere Kollegin Sylvia Burwell. In der zweiten Amtszeit von Barack Obama war sie Gesundheitsministerin. Heute ist sie die erste weibliche Präsidentin der American University in Washington. „Gute und freundschaftliche Kontakte stärken die transatlantischen Beziehungen“, betont Gröhe.

Bevor er zu weiteren Gesprächen nach New York reiste, machte er Station in Trenton. In der Hauptstadt des US-Bundesstaats New Jersey besuchte er mit Gouverneur Phil Murphy und seiner Frau Tammy „wirklich gute Freunde“. Murphy war früher US-Botschafter in Deutschland. Zu den Höhepunkten seiner Amtszeit gehörte, wie Murphy mehrfach betonte, auch ein Besuch beim Neusser Schützenfest.

In New York traf sich Gröhe unter anderem mit dem aus Neuss stammenden Leiter der deutschen UN-Mission, Christoph Heusgen. Zudem führte Gröhe Gespräche mit der stellvertretenden UN-Generalsekretärin Amina Mohammed und dem Leiter des UN-Entwicklungsprogramms, Achim Steiner.

(abu)