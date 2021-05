Denkmalschutz in Grevenbroich : Bund fördert Sanierung des „Doms an der Erft“

Bund fördert Sanierung des „Doms an der Erft“

Denkmalschutz in Grevenbroich

Grevenbroich Der Bund fördert die dringend notwendig gewordene Sanierung der Gustorfer Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt. Der Zahn der Zeit hat kräftig an dem 1874 eröffneten Gotteshaus genagt.

Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat am Mittwoch über Fördermittel für Denkmalschutzvorhaben in ganz Deutschland beraten. Dabei erhielt auch die katholische Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt in Gustorf eine Zusage: 350.000 Euro werden bereitgestellt, um notwendige Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen – von der Reinigung der Backsteinfassade über Dacharbeiten bis zur Restaurierung der Bleiverglasung.