Stadtverwaltung in Grevenbroich : Verzögerungen im Bürgerbüro wegen Personalausfall

Der Dienstbetrieb im Bürgerbüro läuft nur eingeschränkt. Foto: Lothar Berns

Grevenbroich Krankheitsbedingte Ausfälle führen dazu, dass das Bürgerbüro der Stadt Grevenbroich derzeit nicht so zügig arbeiten kann wie gewohnt. Ähnlich Probleme hatte es bereits in der Vergangenheit gegeben. An einer Verbesserung der Lage wird intensiv gearbeitet.

Wer im Bürgerbüro etwas zu erledigen hat, muss unter anderem mit längeren Wartezeiten am Telefon und Bearbeitungszeiten von Anfragen per E-Mail rechnen. In den sozialen Medien haben bereits Bürger ihrem Ärger Luft gemacht. „Aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen sowie ausfallbedingten Bearbeitungsrückständen kommt es zu Einschränkungen des Dienstbetriebes“, erklärt die Stadt. Vier der acht dort Beschäftigten seien zurzeit erkrankt. Bereits vereinbarte Termine könnten wahrgenommen werden, „neue Termine sind derzeit nur mit einer langen Vorlaufzeit möglich“. Sollten aufgrund der eingeschränkten Erreichbarkeit Fristen versäumt werden, etwa bei der zweiwöchigen An- und Ummeldefrist, „so wird dieser Verstoß derzeit nicht geahndet“.

Die Verwaltung arbeite „mit Hochdruck“ an einer Verbesserung, ihr sei bewusst, „dass die Geduld und das Verständnis auf Seiten der Bürger schwinden“. Bereits vor drei Jahren war das Bürgerbüro wegen Personalmangels aufgefallen, samstags konnte nur in jeder zweiten Woche geöffnet werden. Daraufhin wurden sechs neue Mitarbeiter eingestellt. nun ist eine weitere Stelle ausgeschrieben. Zudem sollen zwei weitere Kräfte nach ihrer Einarbeitung für Entlastung sorgen.