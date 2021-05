„Brauchtum hilft“ in Grevenbroich : Obdachlosen-Initiative freut sich über Socken-Spende

„Brauchtum hilft“ in Grevenbroich

Wevelinghoven Mit dem Verkauf „karikativer Socken“ hat der Verein „Brauchtum hilft“ einen stattlichen Betrag zusammenbekommen, mit dem künftig unterschiedliche Projekte gefördert werden sollen. Nun stand die Ausgabe der vorbestellten Socken auf dem Plan.

Am Wochenende haben die Mitglieder mehrere Hundert Paar an der Untermühle 49 an die Besteller ausgegeben. „Mit 697 vorbestellten Paar Socken wurden unsere Erwartungen weit übertroffen. Das Vertrauen unserer Spender und Unterstützer macht uns sehr stolz“, sagt Vorsitzender Bastian Mensing.