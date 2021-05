Akustik-Interpretation : Neusser Heimatlied im neuen Gewand

Neuss Unter dem Namen „JAJ!“ haben sich Jana, Anne und Jonas zusammengetan, um eine besondere Interpretation des Neusser Heimatlieds zu veröffentlichen. Das Ergebnis inklusive Video gibt es jetzt unter anderem auf Youtube.

Das Neusser Heimatlied gibt es in vielen verschiedenen Variationen. Egal ob als Swing-, Harmonica-, oder Rock-Version. Nun ist eine weitere kreative Interpretation hinzugekommen – und zwar von einer Band, die sich extra für die Neu-Auflage von „Dort wo die Erft den Rhein begrüßt“ gegründet hat. „JAJ!“ lautet ihr Name und setzt sich aus den Namen der Mitglieder – Jana, Anne und Jonas – zusammen. Mit ihrer Akustik-Version wollen die drei nach eigenen Angaben in Zeiten von ausfallenden Schützenfesten „fehlendes Heimatgefühl näher bringen und Neuss ein bisschen Herzenswärme und Verbundenheit schenken“. Das dazugehörige Video wurde von Dennis Vieten produziert, Keyboarder der Band „The Fantastic Company“, in der auch seine Freundin Anne sowie Jonas aktiv sind. Letzterer spielt in der Neu-Interpretation des Heimatliedes Gitarre.

In dem 5.37 Minuten langen Video ist das Trio an verschiedenen Spots in Neuss zu sehen, nicht nur in einem Studio auf einer Ledercouch plus schwarzem Hintergrund, sondern unter anderem auch am Rhein-Ufer oder vor dem Schützendenkmal am Hamtorplatz. Produziert wurde der Song von ihrem gemeinsamen Freund Bert Hollmann (Daylightstudios). Neben Planung und Mastering wurde in tagelanger Arbeit und nach coronakonformen Richtlinien eingesungen und eingespielt, wie Vieten betont. Die ersten Reaktionen könnten positiver kaum sein. „Nie hat man das Neusser Heimatlied so cool und relaxed gehört“, schreibt ein Nutzer auf Youtube, auch auf der frisch eingerichteten Facebook-Seite wird die Akustik-Version gelobt und ist mehr als 50 mal geteilt worden (Stand: Donnerstag-Nachmittag).