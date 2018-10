Neuss: Schülerin vom Berufskolleg Weingartstraße erfolgreich

Berufskolleg Weingartstraße in Neuss fiebert Entscheidung entgegen : Neusser Berufsschülerin steht im Euregio-Finale

Gut gelaunt (v.l.): Bereichsleiter Handel Stefan Müller, Finalistin Nadine Laschet, Halbfinalistin Angel Tack und Bildungsgangleiterin Silke Kleinsorgen. Foto: Berufskolleg Neuss

Neuss Die Neusser Berufsschülerin Nadine Laschet tritt am 6. November in der Stadthalle Kleve im Finale des euregionalen Verkäuferwettbewerbs an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Sie hat sich beim Halbfinale in Kalkar dafür qualifiziert. Initiativgeber und Mitfinanzier des im sechsten Jahr stattfindenden Wettbewerbs ist die „Lernende Euregio“. Dabei handelt es sich um eine deutsch-niederländische Initiative, in der Schulen, Betriebe und staatliche Stellen das Thema „Grenzüberschreitendes Lernen“ aufgreifen. Rund 70 Berufsschüler, 25 Schulen, Berufskollegs und berufsbildende Schulen aus Deutschland und den Niederlanden nehmen an dem Wettbewerb teil.

Vom Berufskolleg Weingartstraße nahmen die beiden angehenden Kauffrauen im Einzelhandel, Nadine Laschet und Angel Tack, am Halbfinale teil. Sie qualifizierten zunächst beim Wettbewerb „Weingart sucht den Starverkäufer“. Begleitet wurden die beiden Edeka-Auszubildenden von Bereichsleiter Stefan Müller und Bildungsgangleiterin Silke Kleinsorgen.



Stadtbibliothek Neuss : Maxim Biller fällt durch

zurück

weiter

Die „Lernende Euregio“ lud die besten 70 Verkäufer der Berufsschulen in der Euregio zum zweitägigen Halbfinale nach Kalkar ein. Am ersten Tag stand das Zusammentreffen deutscher und niederländischer Schüler und die Übung eines Verkaufsgesprächs im Mittelpunkt. Dabei sprach jeder in seiner eigenen Sprache mit einem ausländischen Kunden. Im Anschluss wurde ein Verkaufstraining durchgeführt. Am zweiten Tag gaben Lehrer ein Feedback zu den vor einer Jury geführten Verkaufsgesprächen. Dabei erhielten sie Unterstützung von Experten aus der Praxis von Albert Heijn, BTG Detailhandel und Rewe.

(NGZ)