Ausstellung im Romaneum Neuss

Neuss Die Neusserin Christa Schöppel und die Pariserin Liane Briand zeigen in einer Ausstellung im Romaneum ihre Arbeiten.

Die Ölbilder leben zusätzlich zu der sich wiederholenden Wellenbewegung durch die starke Farbigkeit sowie die Harmonie der Farbgebung. „Nicht nur mit den sanft hin- und herschaukelnden Booten, deren Bewegung man hier fast körperlich zu spüren glaubt, stellt sich ein Gefühl der Ruhe ein“, erklärte die Kunsthistorikerin Gabriele Bundrock-Hill in ihrer Einführungsrede. Briand gleitet immer wieder sanft ab ins Ungegenständliche. Menschen sucht man in ihren Bildern vergeblich.

Das ist bei Christa Schöppel ganz anders: Bei ihr steht der Mensch, allein oder in der Gruppe, im Mittelpunkt. Das verwundert nicht, wenn man sich vor Augen führt, dass die gebürtige Berlinerin Psychologin ist. Das Zeichnerische kommt bei ihr sehr stark zum Ausdruck – auch in diesem Punkt unterscheidet sie sich deutlich von Liane Briand.

Dass der Mensch mal eine Auszeit braucht, setzt sie zum Teil auf sehr humorvolle Weise um: Da versteckt zum Beispiel ein Mann seinen Kopf in einem Pappkarton – auch eine Möglichkeit, mal kurz abzutauchen. Auf ihren „Come-Together“-Bildern zeigt Christa Schöppel Menschen, die miteinander kommunizieren. Sie sind gesichtslos – ein Defizit, das die Körperhaltungen ausgleichen. Einige dieser Personen wirken wie in ein helles Licht gerückt, fast wie auf einer Bühne.

Die Bilder „Pause auf dem Gehsteig“ und „Pause auf der Straße“ – Tuschepinselzeichnungen mit einem Hauch von Farbe – sind vielfältig interpretierbar: So scheint eine der Trauen einen Schleier zu tragen. Übrigens: Am 4. Januar wird im Berliner Zille-Museum eine Ausstellung mit Bilderzeichnungen von Christa Schöppel, inspiriert durch die Fotografien von Heinrich Zille, eröffnet. Am 25. Oktober sowie am 8. und 15. November wird Christa Schöppel von 16 bis 18 Uhr in der Ausstellung anwesend sein.