Nachruf auf ein Neusser Original : Neuss trauert um „Manes“ Breuer

Neuss Hermann Josef Breuer, fast sechs Jahrzehnte für die NGZ tätig, starb am Samstag. Er war ein ausgewiesener Kenner der Historie seiner Stadt.

Im Altenpflegeheim Herz-Jesu ist am Samstag Hermann Josef Breuer im Alter von fast 92 Jahren gestorben. Viele Neusser und NGZ-Leser kannten ihn mindestens ebenso gut unter seinen Kürzeln „Manes“ oder „h-er“, die er zu einem Markenzeichen gemacht hat. Knorrig aber wohlwollend, kritisch und in der Sache streitbar, begleitete er mit seiner Feder in den Jahren von 1953 bis 2010, was sich in Neuss ereignete. Vor allem dem Karnevals- und Schützenwesen widmete er sich zuletzt als freier Mitarbeiter der Heimatzeitung intensiv. Und es spricht für ihn und die Anerkennung, die ihm entgegen gebracht wurde, wenn ihn – wie geschehen – ein Schützenpräsident noch vor dem Schützenkönig begrüßte.