Das "Neusser Literarische Quartett" hat diskutiert

Neuss Mit drei zu einer Stimme stimmte das „Neusser Literarische Quartett“ gegen den auf der Shortlist des Buchpreises gelandeten Roman „Sechs Koffer“ von Maxim Biller. Immer zu einer Buchmesse diskutiert das Quartett.

Gerade ist die Frankfurter Buchmesse zu Ende gegangen. Und wie schon in den Vorjahren gab es in Neuss eine „Nachlese“. In der Stadtbibliothek, deren früherer Leiter Alwin Müller-Jerina die Diskussionsrunde einst gegründet hatte, trafen sich vier Vertreter der städtischen Kulturinstitute, um über Neuerscheinungen zu diskutieren, die auf dem weltgrößten Buch-Event als preiswürdig galten.