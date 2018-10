Neuss: Ein Regenbogen steht Kopf

Seltenes Wetterphänomen in Neuss

Weckhoven Auf den ersten Blick scheint es, als wäre das Foto falsch herum: Ein Regenbogen über Neuss steht Kopf. Der Deutsche Wetterdienst hat eine Erklärung. Sie lautet: Zirkumzenitalbogen.

Eine NGZ-Leserin ließ unserer Redaktion ein Foto zukommen, auf dem ein nach oben gekrümmter Regenbogen zu sehen ist. Ein seltenes Phänomen, das am Mittwoch-Nachmittag in Weckhoven zu bestaunen war. Der Deutsche Wetterdienst erklärt auf Nachfrage, dass es sich dabei um einen Teil des sogenannten Zirkumzenitalbogens handelte. „Dieser ist eine der schönsten und farbenprächtigsten Halo-Erscheinungen“, sagt Gerhard Lux, Diplom-Meteorologe. Sie entstehe vor allem im Bereich von hohen, dünnen Eiswolken durch Brechung der Sonnenstrahlen an Plättchenkristallen.