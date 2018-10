Neuss: Perfektomat Nuevo bei „Blue in Green“

Konzert in der Alten Post Neuss : Afroperuanische Musik zu Jazz gemacht

Kontrabassist Joscha Oetz hat jahrelang in Peru gelebt. Foto: Joaschaoetz/joschaoetz.de

Neuss Joscha Oetz war mit seinem Perfektomat Nuevo zu Gast in der Jazzreihe „Blue in Green“ in der Alten Post.

Hierzulande kennt man den Cajón vor allem von den Straßenmusikern in den Fußgängerzonen. Nur wenige wissen indes, welche Geschichte hinter der mit den Händen und Füßen als Trommel geschlagene Holzkiste steht. Auf einer Südamerikatournee entdeckte der Gitarrist Paco de Lucia den Cajón und adaptierte ihn für den andalusischen Flamenco. In Peru ist der Cajón an jeder Straßenecke zu hören – mehr noch: Dieses Instrument ist in diesem Land an der Pazifikküste Südamerikas „nationales Kulturgut“.

Sechs Jahre hat der mittlerweile nach Köln zurückgekehrte Kontrabassist Joscha Oetz in Lima, der Hauptstadt Perus, gelebt. Eigentlich wollten er und seine Frau nach seinem Kontrabassstudium im kalifornischen San Diego nur kurz die peruanischen Schwiegereltern besuchen. Dass daraus dann mehrere Jahre geworden sind, liegt auch an der afroperuanischen Musik und ihrem Hauptinstrument, dem Cajón.

Für ihn als Jazzmusiker ist es nicht ungewöhnlich, sich mit ungeraden Metren zu beschäftigen. Doch die Art und Weise, wie die peruanischen Instrumentalisten das Grundmetrum ihrer Musik, einem 12/8-Takt, handhaben, hat den Deutschen fasziniert. Denn die drei Triolenachtel sind unregelmäßig über die Dauer einer Viertelnote verteilt und werden innerhalb eines Taktes mal langsamer, mal schneller gespielt.



Dieses rhythmische Phänomen ließ Oetz nach seiner Rückkehr nicht los. Perfektomat Nuevo heißt sein Quartett, mit dem er in der Jazzreihe „Blue in Green“ in der Alten Post auftrat. Mit seinen Musikern zeigt er, wie man den archaischen Duktus dieser afroperuanischen Folklore aufbricht und diesen ins Hier und Heute einer zeitgenössischen Improvisationsmusik überführt, ohne deren tranceartige Sogkraft zu verlieren.