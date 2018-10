Engpass auf A57 und Sperrungen im Kreuz Neuss-West

Neuss/Krefeld Im Kreuz Neuss-West werden am Wochenende von der Straßen.NRW-Autobahnmeisterei Kaarst Markierungsarbeiten ausgeführt.

Am Samstag, 20. Oktober, wird deshalb die Verbindung aus der Stadt Neuss kommend auf die A46 in Richtung Heinsberg und auf die A57 in Richtung Köln zwischen 7.30 und 19.30 gesperrt. Das teilt Straßen.NRW mit.