Vorfall in Neuss Wegen Hetz-Rede - Gröhe schreibt an türkischen Botschafter

In seinem Schreiben an den Botschafter macht der CDU-Bundestagsabgeordnete Gröhe deutlich, dass dieser Vorgang die deutsch-türkischen Beziehungen belaste: „Die hetzerischen und menschenfeindlichen Aussagen von Herrn Açıkgöz sind unwürdig und geschichtsvergessen. Diese Worte können zudem dazu führen, dass Menschen mit türkischem Hintergrund zu Unrecht in unserem Land in Mithaftung für diese ausgrenzende und menschenfeindliche Sprache genommen werden.“ Diese „Hetze“ schade dadurch auch türkischstämmigen Menschen mit oder ohne türkischem Pass, „die gerne in unserem Land leben“, so Gröhe. Das Schüren von Vorurteilen untergrabe das gute Miteinander der Menschen „auch bei uns“, so der Christdemokrat.