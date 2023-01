Änderungen seit Januar 2023 So reagieren Neusser Tätowierer aufs Verbot von Tattoo-Farben

Neuss · Seit Anfang des Jahres sind zwei weitere Farben in der Palette der Tätowierer verboten: Was das für ihr tägliches Geschäft bedeutet und was Verbraucherschützer ihren Kunden raten.

18.01.2023, 17:32 Uhr

Daniel Timmer arbeitet im Tattoo-Studio „Dorfkind“ an der Adolf-Flecken-Straße und ist dort Experte für den farbigen Körperschmuck. Foto: Daniel Timmer

Von Simon Janßen