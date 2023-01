Nächster Schwerpunkt-Einsatz in Neuss Nächstes Drogendepot im Stadtgarten ausgehoben

Zunächst, so teilte die Polizei am Mittwoch mit, konnten bei einer 29 Jahre alten Frau aus Neuss verschiedene verschreibungspflichtige Medikamente aufgefunden und sichergestellt werden. Da die Tabletten unter anderem Opioide enthalten und nicht von einem Arzt verordnet wurden, muss sich die Frau nun in einem Strafverfahren verantworten. Später beobachteten Zivilbeamte im Rosengarten einen 24 Jahre alten Mann aus Ennepetal, der sich wiederholt im Bereich einer Böschung aufhielt. Nachdem es zwischen ihm und einem anderen Mann augenscheinlich zu einem möglichen Drogenhandel gekommen war, wurde der Mann angehalten. Zwar konnten bei seiner Kontrolle zunächst keine Rauschmittel aufgefunden werden, bei einer Absuche der Böschung mit einem Rauschgiftspürhund wurden die Beamten jedoch fündig. Insgesamt konnten dort 23 Cliptütchen mit Marihuana sichergestellt werden. Da das Rauschgift aufgrund der zuvor gemachten Beobachtungen dem Verdächtigen zugeordnet werden konnte, wurde er vorläufig festgenommen. Nach Prüfung von Haftgründen wurde der Mann noch am späten Abend aus dem Polizeigewahrsam entlassen.