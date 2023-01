Angebot in Neuss Stadt plant schon die nächste Brennholzversteigerung

In ihrer Bilanz spricht die Stadt von einer „regen Beteiligung“ der Neusser Bürger. Mehr als 50 Interessenten hätten sich demnach angemeldet. Am Lagerplatz im Bereich des Rennbahngeländes seien am Vormittag, neben erfahrenen „Brennholzbewerbern“, auch ganze Familien zu der Veranstaltung gekommen. „Hier und auch in den Forstbeständen konnten alle angebotenen Lose erfolgreich versteigert werden“, heißt es in einer Stellungnahme. Nach erfolgter Abrechnung können die erfolgreichen Bieter nun ihr Holz übernehmen beziehungsweise nach Abstimmung mit den zuständigen Mitarbeitern der Verwaltung mit dem Holzeinschlag in den Forstflächen beginnen.