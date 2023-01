Evangelische Kirche in Neuss Ökumenische Dienste präsentieren sich beim Neujahrsempfang

Pfarrer Sebastian Apppelfeller, Vorsitzender des Verbandes evangelischer Gemeinden in Neuss, verglich den Neujahrsempfang am Montagabend im Gnadentaler Gemeindezentrum mit einem Lagerfeuer. Man saß oder stand eng beieinander, hatte sich nach der Pandemie viel zu erzählen und war sich einig darüber, dass die Ökumene in Neuss funktioniert. Auch Vertreter von verschiedenen Ebenen der Politik waren anwesend wie der Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings, die erste Stellvertretende Landrätin Katharina Reinhold und Bürgermeister Reiner Breuer.