Novaesium 2023 Neusser Jahrbuch beginnt in der Steinzeit

Man mag es kaum für möglich halten. Aber der Rhein-Kreis Neuss gehört in Deutschland zu den Gebieten mit der höchsten Burgendichte. „Allerdings wurden die meisten von ihnen in der frühen Neuzeit abgetragen“, sagt Uta Husmeier-Schirlitz, Leiterin des Clemens-Sels-Museums. Dass die Befestigungsanlagen aber existiert haben, kann mit Hilfe eines speziellen Laser-Scan-Verfahrens sichtbar gemacht werden. Das haben Carl Pause und Martin Stitz in einem Aufsatz vorgestellt.