Session in Neuss Der eigenständige Karneval im Neusser Westen

Den Holzheimern stellt Michael Hilgers, erster Vorsitzender des HKV „Blau Weiß Rot“, bis dahin noch drei Veranstaltungen in Aussicht. Start ist die Sitzung am Samstag, 21. Januar, in der Mehrzweckhalle, die als „Große Prunksitzung“ angekündigt wird, aber vor der Jubiläumssitzung am 25. November, wenn 4x11 Jahre HKV zu feiern sind, verblasst. Das liegt nicht an den Interpreten für die Prunksitzung, die mit dem Köbes us Griefrath, dem Duo op Kölsch, der Ruud Comedy Show sowie der Gruppe Mundgerecht aus Gohr oder der Band Domstadtbande top besetzt ist. Aber für die Jubiläumssitzung greift der Elferrat halt noch tiefer ins Portemonnaie und hat mit der Band „de Räuber“, Redner Martin Schopps und Bauchredner Klaus & Willi schon ganz andere Kaliber verpflichtet.