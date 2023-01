Gut essen Wo es in Neuss Hausmannskost zur Mittagspause gibt

Metzgereien Wer auf der Suche nach warmer Hausmannskost ist, wird häufig auch in den umliegenden Metzgereien fündig. In Neuss können dort gleich mehrere Adressen angesteuert werden. Einen Mittagstisch bietet etwa die Metzgerei Bernd Herten, Steubenstraße 7 im Stadtteil Pomona. Küchenfertige Gerichte bietet auch die Metzgerei Matzner, Büttger Straße 8–10, an. Dazu gehören Klassiker wie Rinderroulade, Rindergulasch oder Königsberger Klopfe, genauso wie saisonale Spezialitäten, Suppen und Eintöpfe. In Reuschenberg und Rosellen bieten „Die Fleischer“ Hausmannskost an – einen Blick in das variierende Menü gibt es zum Beispiel unter: diefleischer.com. Aktuell ist dort noch das Angebot für die Woche bis zum 21. Januar zu sehen: Rindergeschnetzeltes in Pfeffer-Rahmsoße mit Spätzle und Brokkoli steht etwa für Freitag mit 8,90 Euro auf der Speisekarte. Vorbestellungen bis 10 Uhr am selben Tag in der jeweiligen Filiale. Eine „heiße Theke“ betreibt auch die Fleischerei Büssing, Krefelder Straße 50 in Neuss. Diese Woche startete mit einem Wirsingeintopf und endet mit einem Möhreneintopf. Dienstags bis freitags ab 11.30 Uhr öffnet auch der Mittagstisch der Metzgerei Kluth, Bergheimer Strasse 492. Räuberfleisch und dazu Drillinge (6,90) gibt es am Mittwoch, Donnerstag lockt gezupfter Schweinebraten mit Ciabattabrötchen und Krautsalat.