Sichere Heimfahrt : Night-Mover-Ticket ist jetzt per App buchbar

In den App-Stores von Android und iOS steht jetzt die Night-Mover-2.0-App zum kostenlosen Download bereit. Hat man diese App auf seinem Smartphone, lässt sich auch ganz spontan und kurzfristig ein digitales Night-Mover-Ticket lösen.

An der ursprünglichen Konzeption des Night-Movers 2.0 hat sich nichts geändert. Das Angebot richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 16 und 26 Jahren, die zur sicheren Heimfahrt in den Nächten von freitags auf samstags, von samstags auf sonntags, vor gesetzlichen Feiertagen und an Karneval von Altweiber bis zur Nacht vor Aschermittwoch ein Taxi oder einen Mietwagen zu einem ermäßigten Preis nutzen möchten. Aktuell gibt es eine Ermäßigung von fünf Euro pro Mitfahrer, die der Kreis Kleve übernimmt. Nutzbar ist der Night-Mover 2.0 in den genannten Nächten zwischen 22 und 6 Uhr.