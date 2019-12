Nikolauskarten in Rheurdt : MGV Eintracht pflegt die Tradition

Rheurdt Beim „Nikolauskarten“ wurden in gemütlicher Runde Preise verlost.

Tradition ist Tradition und will gepflegt werden. Daher lädt der Rheurdter Männergesangverein Eintracht 1840 in der Zeit um Nikolaus zum „Nikolauskarten“ ein. Treffpunkt der Kartenfreunde ist seit 20 Jahren die Gaststätte Zur Mühle von Familie Sasse. Rund 30 Männer und Frauen spielten am zweiten Adventssonntag nach festen Regularien ihre Runden, heimsten dabei die Preise ein, die die örtlichen Geschäftsleuten zur Verfügung stellten. Nach dem Spiel ging es mit Hausmannskost, sprich Kartoffelsalat und Würstchen, zum gemütlichen Teil über.

Wann zum ersten Mal in Rheurdt beim MGV Eintracht die Karten gemischt wurden, können selbst die altgedienten Sänger nicht mehr genau sagen. „Eigentlich schon immer. Bereits mein Großvater und mein Urgroßvater trafen sich damals in Lokalen. Die gibt es schon lange nicht mehr“, sagte Jakob Hoeps. „Jeder kann zu uns kommen und mitspielen. Unser Nikolauskarten ist aber keine interne Veranstaltung, sondern offen“, sagte Hoeps mit Blick in Runde, in der diesmal nur wenige Sangesbrüder vertreten sind. „Der Sonntag ist einfach ein geselliges Beisammensein. Wir pflegen die Gemeinschaft“, so Hoeps weiter. „Würde unser Termin ausfallen, dann fehlt uns allen etwas. Das Nikolauskarten gehört einfach zum zweiten Advent.“