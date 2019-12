Wählerbündnis : NV Auf geht’s: Wechsel an der Spitze

Das Wählerbündnis positioniert sich für die Kommunalwahl 2020. Klaus Wallenstein gibt nach 15 Jahren den Fraktionsvorsitz an Elisabeth Wannenmacher ab.

15 Jahre lang war Klaus Wallenstein Fraktionsvorsitzender des Wählerbündnisses „NV Auf geht’s“ im Neukirchen-Vluyner Stadtrat. Bei der nächsten Sitzung am Mittwoch will er das Amt an seine langjährige Bündniskollegin Lisa Wannenmacher übergeben. „Wir haben diese Entscheidung bewusst zu diesem Zeitpunkt getroffen, um der neuen Vorsitzenden die Möglichkeit zu geben, sich bis zur Kommunalwahl in neun Monaten entsprechend zu präsentieren“, erklärte der 76-jährige ehemalige Archäologe und Bergbauelektriker bei einem Pressetermin im Rathaus und begründete dabei seinen Rücktritt anschließend so: „Ich will nicht irgendwann mit einem Rollator in den Ratssaal rollen müssen.“