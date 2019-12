Musikschule Neukirchen-Vluyn : Adventskonzert: „Freu dich, o Welt“

Lehrer und Schüler der Musikschule Neukirchen-Vluyn gestalteten das traditionelle Adventskonzert in der Vluyner Dorfkirche. Klassische und moderne Melodien luden zum Mitsingen und Mitsummen ein.

Neukirchen-Vluyn Alle Jahre wieder begeistert die Musikschule Neukirchen-Vluyn mit einem Adventskonzert das Publikum. Traditionell ist auch in diesem Jahr am zweiten Adventssonntag wieder die Vluyner Dorfkirche der Treffpunkt für die Freunde der Musik gewesen. Der Aufführungsort sorgte erneut für einen ansprechenden, festlichen Rahmen.

Geschätzt wird diese besondere Atmosphäre besonders vom Publikum, das mit den Musikanten den jeweiligen Darbietungen entgegenfieberte. Das Motto lautete diesmal „Freu dich, o Welt“. Das Adventskonzert entführte in die Jahrhunderte der Klassik, lud zum Mitsingen und Mitsummen ein. Schulleiter Steffen Molderings beschränkte sich zu Beginn des Konzerts darauf, das Publikum in den vollbesetzten Kirchenbänken zu begrüßen, um der Musik und ihren Akteure den Vortritt zu lassen.

Das Konzert gibt dem Publikum immer wieder einen interessanten Einblick in die Arbeit der jeweiligen Klassen der Musikpädagogen. Wie stark die Musik bereits das Leben der kleinsten Musikschulkinder bestimmt, erlebte das Publikum mit einer Auswahl an Weihnachts- und Advenstliedern, die die Klasse „Musikalische Früherziehung“ zum Besten gab. Sie wird von Barbara Bleckmann geleitet. Das Mitsingen, so beim Weihnachtsplätzchen-Kanon, ließ früh den Funken in die Sitzbänke überspringen. Eltern, Großeltern und Freunde belohnten diesen Auftritt mit entsprechend großzügigem Applaus.