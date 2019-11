Bürgermeisterwahl 2020 : Grüne setzen auf 28-jährigen Studenten

Neukirchen-Vluyn Christian Pelikan soll bei der Kommunalwahl 2020 als Bürgermeisterkandidat antreten.

Christian Pelikan ist Bürgermeisterkandidat der Grünen in Neukirchen-Vluyn für die Kommunalwahl 2020. Die Stadt Neukirchen-Vluyn brauche frischen Wind, teilten die Grünen mit. Mit Christian Pelikan habe Bündnis 90/Die Grünen in Neukirchen-Vluyn bewusst einen Gegenakzent zu der „teilweise eingerosteten und schwergängigen stadtentwicklerischen Politik“ gesetzt. „Die Kommunalpolitik darf sich nicht nur mit Brauchtumspflege und Sanierungsmaßnahmen beschäftigen, sondern sie muss sich auch den dringenden Zukunftsfragen stellen“, sagte Pelikan. „Zu meinen Schwerpunktthemen für die Zukunft gehören insbesondere: Klimaschutz, nachhaltige Mobilität, Digitalisierung und bezahlbarer Wohnraum sowie Engagement gegen Rechts.“

Tom Wagener, Sprecher der Grünen-Fraktion, und die beiden Ortsverbandssprecherinnen, Angelika von Speicher und Karin Behrendt-Bongert, äußern sich glücklich über die Wahl: „Mit Christian Pelikan haben wir einen sehr fähigen, engagierten und bis in die Haarspitzen motivierten Mann für Neukirchen-Vluyn gewonnen. Von Anfang an hat er seine politischen Qualitäten unter Beweis gestellt und seine Herzensthemen Klimaschutz und Digitalisierung, aber auch soziale Gerechtigkeit und das Engagement gegen Rechts stark in den Fokus der politischen Diskussion gerückt. Dabei hat er seinen eigenen Kopf, denkt mutig und handelt zukunftsorientiert.“

In den kommenden Wochen und Monaten will sich Pelikan in persönlichen Gesprächen, Podiumsdiskussionen, Interviews und in Internetforen vorstellen sowie seine Ideen, Ziele und Vorhaben vorstellen. Christian Pelikan steht über christian.pelikan@gruene-nv.de für Fragen und Informationen zur Verfügung.