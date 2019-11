Angebot in Niep : Freilandeier aus dem Hühnermobil

Neukirchen-Vluyn Daniel Beeker betreibt zwei mobile Hühnerställe in Niep. Kunden können frische Eier aus dem Automaten ziehen.

Nieper Freilandeier gibt es bei Daniel Beeker an der Nieper Straße. Eine Besonderheit des Produkts sind die Produktionsstätten: zwei mobile Hühnerställe, die in den Wiesen in der Nähe des Bauernhauses stehen. Die Hühner haben ab zehn Uhr morgens Ausgang und verbringen den Tag rund um ihren Stall. Abends kehren sie in ihren Stall mit Sitzstange zurück. Alle zwei bis vier Wochen werden die mobilen Ställe versetzt.