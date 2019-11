Volksmusik-Gala : Freunde der Volksmusik erleben einen stimmungsvollen Abend

Neukirchen-Vluyn Zum 19. Mal organisierte Horst Jänecke die Gala in der Kulturhalle. Für fünf Stunden wich der niederrheinische Alltag guter Laune nach Noten.

An 20 Tischen wurde in der Kulturhalle am Samstagabend mitgetanzt, mitgesungen, mitgeklatscht: Die Gala der Volksmusik erlebte ihre 19. Auflage. „Nächstes Jahr feiern wir unsere rundes, großes Jubiläum“, sagte Moderator Klaus Prütz. In den Jahren sind die Volksmusikfreunde zu einer Familie geworden, und so freuten sich viele Besucher über bekannte Gesichter. Ein großes gemütliches Beisammensein bei Musik. Trotz eher schleppenden Vorverkaufs war die Halle doch noch gut voll geworden. „Manche Leute kommen schon seit 19 Jahren“, sagte Horst Jänecke, Veranstalter der Gala.