Dank für engagierte Bürger : Ehrenamtler besichtigen Biobäckerei Schomaker

Neukirchen-Vluyn Führung im Rahmen des Ehrenamtsforums.

Über 100 Personen in Neukirchen-Vluyn sind Besitzer der Ehrenamtskarte. Sie wird an Männer und Frauen ausgegeben, die sich mindestens fünf Stunden in der Woche ehrenamtlich betätigen. Ob Sportverein, Karnevalsgesellschaft, Flüchtlingshilfe oder Kinderbetreuung – das Spektrum ist breit. Besitzer der Karte erhalten Vergünstigungen in Neukirchen-Vluyn und anderen Städten, die an dem landesweiten Projekt teilnehmen – zum Beispiel Ermäßigungen beim Besuch von kulturellen Veranstaltungen und Einrichtungen, Rabatte im Einzelhandel, in der Gastronomie und für verschiedene Dienstleistungen.