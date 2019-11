Rheurdt : Erwachsene Messdiener dringend gesucht

Pfarrer Norbert Derrix hofft auf Unterstützung bei Beerdigungen in Rheurdt. Foto: Kress, Hans-Ulrich (huk)

Pfarrer Norbert Derrix hat einen Aufruf gestartet. Meldet sich niemand, müssen die Beerdigungs-Abläufe in Rheurdt verändert werden.

(pogo) Was die Zahl der Messdiener angeht, kann sich Pfarrer Norbert Derrix eigentlich nicht beklagen. 40 bis 50 gebe es in der Gemeinde St. Martinus, rechne man die Gemeindeteile in Rheurdt, Schaephuysen, und Tönisberg zusammen. „Das läuft eigentlich relativ gut“, sagt Derrix. Eigentlich – denn wer fehlt, seien erwachsene Messdiener, die bereit sind, Beerdigungen zu begleiten. Vor einiger Zeit hat Derrix einen Aufruf gestartet. Bisher blieb er ohne Erfolg.

Genau genommen geht es um die Beerdigungen auf dem Alten Friedhof in Rheurdt. Denn dort ist es üblich, dass die Beerdigungen um 15 Uhr beginnen und zwar in der traditionellen Reihenfolge „erst Gottesdienst, dann Bestattung“, wie Norbert Derrix schildert. Eine Änderung dieses Ablaufs möchte er aus Rücksicht auf die Gemeinde vermeiden. „Dann heißt es, es war schon immer so“, sagt Derrix. Auf der anderen Seite sehe der Friedhofsgärtner aber vor allem in der dunklen Jahreszeit Probleme, wenn die Bestattung erst nach dem Gottesdienst am späten Nachmittag beginne. Derrix strebt einen Kompromiss an: Könnten die Beerdigungen in Rheurdt auf 14 Uhr vorgezogen werden, dann könnte es bei der Tradition „erst Gottesdienst, dann Bestattung“ bleiben. Weil viele Kinder dann noch in der Schule seien, müsste er aber auf erwachsene Messdiener zurückgreifen – die es in Rheurdt (im Gegensatz zu Tönisberg) aber nicht gebe.

Ohnehin sei es immer schwieriger, Kinder und Jugendliche für Messdiener-Einsätze an Nachmittagen in der Woche zu gewinnen. „Die sind durch die Schule stark eingespannt“, sagt Derrix. Die „tragischeren Fälle“ unter den Beerdigungen möchte Derrix zudem vor allem jüngeren Kindern ersparen. „Erwachsene können das besser verarbeiten.“ Dass junge Messdiener wochentags immer seltener Zeit haben, sei im übrigen kein exklusives Rheurdter Problem. „Ich war gerade auf einer Fortbildung in Münster. Auch dort war das ein Gesprächsthema.“

In Tönisberg und Schaephuysen gebe es das Terminproblem mit Beerdigungen nicht: Dort sei die Tradition anders, nämlich „erst Bestattung, dann Gottesdienst“, Beginn sei zudem schon um 14 Uhr. „Das hab ich dort schon so vorgefunden.“ In Tönisberg gebe es außerdem einige erwachsene Messdiener, auch in Schaephuysen finde sich immer wieder jemand, der einspringt.

Nun setzt der Pfarrer den Traditionalisten unter den Rheurdter Gemeindemitgliedern eine Art Ultimatum: „Da sich bis jetzt aber noch kein Erwachsener für diesen Beerdigungsdienst als Messdiener gemeldet hat, werden wir die Reihenfolge ändern, sprich: 15 Uhr Beisetzung auf dem Alten Friedhof, anschließend das Requiem in der Kirche. (Zentralfriedhof ist etwas anders gelagert) – es sei denn, bis Mitte Dezember meldet sich noch jemand“, schreibt er auf der Homepage von St. Martinus. Ausnahmen würden dann nicht gemacht. „Sie kennen mich alle . . .“, betont der Pfarrer.