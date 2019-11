Rheurdt : Jugendwehr hat das Dorf im Rücken

Rheurdt Der Feuerwehr-Nachwuchs von Rheurdt und Schaephuysen hat neue Shirts erhalten. Sie tragen rund 100 Unterschriften von Menschen aus der Gemeinde.

Ende Mai waren die beiden Jubiläen beim Tag der offenen Tür der Löscheinheit Schaephuysen gefeiert worden. Über 500 Besucherinnen und Besucher sorgten dafür, dass der Tag nicht nur inhaltlich, sondern auch finanziell ein großer Erfolg für die Förderung der Jugendarbeit in der Ortschaft und der ganzen Gemeinde war. Insbesondere über die großzügige Unterstützung dreier Sponsoren freuten sich die sechs bis neun Jahre alten Kinder und die und die zehn- bis 17-jährigen Jugendlichen. So steuerten die Volksbank an der Niers, die Sparkasse Krefeld und die Brauerei Diebels insgesamt rund 1200 Euro anlässlich des Tages der offenen Tür bei.