Berechnungen für 2020 : Neues System: Müllgebühr sinkt leicht

Neukirchen-Vluyn Die Stadt kann Rücklagen einsetzen, um die Müllgebühr 2020 etwas zu drücken. Insgesamt steigt die Gebührenlast für die Neukirchen-Vluyner aber – Straßenreinigung, Abwasserbeseitigung und Friedhofsnutzung werden teurer.

Die Änderung des Abfuhrsystem fiel zusammen mit einer neuen europaweiten Ausschreibung der Leistungen. Sechs Entsorger sollen sich beworben haben. Als Sieger ging aus dem Verfahren die Firma Schönmackers hervor, die schon in den vergangenen Jahren die Müllabfuhr in Neukirchen-Vluyn besorgte. Wer hoffte, dass der Entsorger ein besonders günstiges Angebot vorlegt, weil die Fahrzeuge künftig seltener durch die Straßen fahren, wurde enttäuscht. Tatsächlich beträgt die „Unternehmervergütung“ im nächsten Jahr 692.000 Euro – das sind 186.000 Euro mehr als noch für 2019 veranschlagt. Vor allem diese Unternehmervergütung treibt die Gesamtkosten für die Abfallentsorgung hoch. Die Vergütung sei auf allgemeine Preissteigerungen zurückzuführen, sagte der Technische Beigeordnete Ulrich Geilmann am Donnerstag. Der alte Vertrag mit Schönmackers habe sieben Jahre lang Bestand gehabt. Wichtig sei aber: Die Umstellung des Müllsystems habe sehr wohl einen preisdämpfenden Effekt. Mit dem alten Zählsystem wäre die neue Unternehmervergütung, so Geilmann, noch höher.