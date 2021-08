Bundestagswahl in Wesel : Die Qual mit der Wahl

Bundestagswahl in Wesel

Das Reichstagsgebäude in Berlin. Foto: dpa/Kay Nietfeld

Meinung Gleich zehn Kandidaten wollen bei der anstehenden Wahl im September im Wahlkreis Wesel ein Mandat für den Bundestag gewinnen. Was bedeutet das für ihre Chancen? Und warum können wohl die kleinen Parteien eine wichtige Rolle spielen?

Dass in nicht einmal zwei Monaten ein neuer Bundestag gewählt wird, könnte man im Alltag glatt vergessen. Kandidaten, Politiker und Parteien bemühen sich bislang eher zurückhaltend darum, an diesem Umstand etwas zu ändern. Eine Art von Wahlkampf findet bisher bloß im entfernten Berlin statt, wo eine Kandidatin und zwei Kandidaten intensiv versuchen, weitere Fehler zu vermeiden. Spannend ist das alles nicht. Aber das wird sich noch ändern.

Denn davon abgesehen, dass die Amtsinhaberin nicht mehr antritt und damit auf jeden Fall Bewegung in das seit 16 Jahren recht immobile Regierungsgeschäft kommt – auch vor der Haustür bleiben die Dinge nicht, wie sie sind. Im Wahlkreis Wesel 1, der weite Teile des Kreises abdeckt (bis auf Dinslaken, Moers und Neukirchen-Vluyn), ringen so viele Politiker um ein Direktmandat wie vermutlich noch nie. Eine Frau und neun Männer bewerben sich um einen Platz im Deutschen Bundestag. 2017 und 2009 waren es sieben Kandidaten, 2013 sechs. Zehn sind also ziemlich viel.