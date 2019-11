Beschluss im Hauptausschuss : Rheurdt bekommt eine Klimaschutzmanagerin

Rheurdt Die Gemeindeverwaltung lässt eine erfahrene Mitarbeiterin fortbilden, die zuletzt im Liegenschafts-Management tätig war.

Ein Ökodorf ohne Klimaschutzmanager? Diese Zeiten sind bald vorbei. Ab Februar 2020 wird sich eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung speziell mit Angelegenheiten des Klimaschutzes befassen. Die Mitglieder des Hauptausschusses sind einstimmig einem Antrag der Grünen gefolgt, im Stellenplan für 2020 den Posten eines Klimaschutzmanagers aufzunehmen. „Darauf habe ich zwei Jahre lang hingearbeitet“, freute sich Frank Hoffmann, Fraktionssprecher der Grünen, am Mittwoch. In anderen Kommunen, etwa Neukirchen-Vluyn oder Moers, gibt es bereits seit einigen Jahren Klimaschutzmanager, die bisher zum großen Teil über Fördergelder finanziert wurden.