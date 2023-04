Neues Mitglied aus Nettetal Werner-Jaeger-Gymnasium nun im Netzwerk „Schule ohne Rassismus“

Besucher des Werner-Jaeger-Gymnasiums werden künftig am Eingang der Schule eine neue schwarz-weiße Tafel entdecken. „Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage“ steht darauf. Denn das Nettetaler Gymnasium ist jetzt einem Netzwerk beigetreten, dem bundesweit schon mehr als 4000 Grundschulen und weiterführende Schulen angehören. Zur Feier der Aufnahme in diesen Kreis kam die Schauspielerin Lea Fleck als Patin der Aktion in die Schule zurück, an der sie 2011 ihr Abitur gemacht hat.