Andreas Grafer wird Kämmerer Der künftige Herr über Nettetals Finanzen ist ein Bergsteiger

Kämmerer wollte Andreas Grafer eigentlich auf keinen Fall werden, als er 1993 als Inspektorenanwärter bei der Stadt Nettetal anfing. „Damals wurde ich in einem Perspektivgespräch gefragt, in welchem Bereich der Verwaltung ich mir gar nicht vorstellen könnte zu arbeiten. Ich habe ,Kämmerei‘ gesagt“, berichtet Grafer. Heute muss er lächeln, wenn er das erzählt. Nicht nur, weil er schon seit Ende 2006 in der Nettetaler Kämmerei arbeitet und die Finanzen der Stadt mitverwaltet. Sondern auch, weil er ab 1. Mai der Chef der Abteilung sein wird – als Nachfolger des noch amtierenden Kämmerers Norbert Müller, der dann in den Ruhestand geht.