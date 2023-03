Hinweise von Zeugen gesucht Jugendliche sollen Nettetaler beraubt haben

Die Kriminalpolizei sucht nun weitere Zeugen. Sie fragt: Hat jemand eine Interaktion zwischen einer Gruppe Jugendlicher und dem 33-jährigen Mann am Donnerstagabend am Doerkesplatz in Lobberich gesehen? Kennt jemand die Gruppe junger Leute? Hinweise werden an die Rufnummer 02162 73770 erbeten.