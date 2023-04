Spargelsaison beginnt Was der erste Spargel im Kreis Viersen kostet

Die ersten Landwirte im Kreis Viersen bieten ihren Spargel bereits zum Verkauf an, bei anderen steht der Saisonstart kurz bevor. „Wir verkaufen ab morgen“, sagte etwa Rita Preuth vom Spargelhof Jakobs in Brüggen-Heidhausen am Freitagnachmittag. Was das Kilo kosten soll, stand noch nicht fest: Das werde am Abend mit Blick auf den Markt entschieden und fortan immer tagesaktuell, erläuterte Preuth. Würden gestiegene Lohn-, Energie- und Materialkosten berücksichtigt, „dann müssten wir den Spargel für 30 Euro verkaufen“, sagte sie – aber das wolle ja kein Kunde bezahlen.