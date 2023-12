Zum Ferienstart Gymnasium Haan knackt den Sportabzeichen-Rekord

Haan · Genau 327 Schülerinnen und Schüler – so viele wie nie zuvor – haben in diesem Jahr am Gymnasium Haan das Sportabzeichen des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) abgelegt. Jetzt wurden die Urkunden verliehen.

20.12.2023 , 13:35 Uhr

Ein wichtiger Bestandteil der Sportlerehrung Mittwochmorgen am Gymnasium Haan: 17 Jungen und Mädchen nahmen ihre Ernennungsurkunden zum Sporthelfer entgegen. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Von Peter Clement