Dinçer Güçyeter in Nettetal Buchpreis-Kandidat weint Freudentränen nach Lesung

Seit er für seinen Gedichtband „Mein Prinz, ich bin das Ghetto“ den Peter-Huchel-Preis für Lyrik erhalten hat, wurde seine Welt auf den Kopf gestellt. Interviews, TV-Teams, Lesungen in der ganzen Republik, Artikel in allen großen Zeitungen. Bis zum Ende des Jahres geht es so weiter. Dann hat er sich eine Pause verordnet, er will sich wieder mehr um seinen eigenen Elif-Verlag kümmern und hat Pläne für neue Bücher im Kopf.