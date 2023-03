Bei Kunden in Nettetal Stadtwerke lassen ab 3. April Tausende Zähler austauschen

An diesen Vorschriften des für Deutschland geltenden Mess- und Eichrechts gibt es auch Kritik: So bemängelte das Hamburg Institut, eine Einrichtung zur Beratung und Forschung im Energie- und Umweltsektor, im Jahr 2017 in einer Studie, dass die Zähler in Deutschland viel zu häufig ausgetauscht würden. Die dadurch entstehenden Kosten würden entweder direkt über eine Rechnung oder aber über den Wasserpreis an den Kunden weitergegeben. In einigen europäischen Ländern gebe es keine Eichfristen für Wasserzähler, in Frankreich müsse nach 18 sowie in Spanien und Portugal erst nach rund 23 Jahren ausgetauscht werden. Zudem hätten Stichproben ergeben, dass die gängigen Wasserzähler in manchen Proben auch nach zwanzig Jahren Betrieb noch zu rund 95 Prozent sehr genaue Messergebnisse innerhalb der eichrechtlich zulässigen Fehlergrenzen angezeigt hätten.