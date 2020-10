Kulturszene in Nettetal : Jürgen Drewer gewinnt Kunst-am Bau-Wettbewerb in Willich

Der Künstler Jürgen Drewer in seinem Atelier in Hinsbeck, vor ihm ein Modell seiner Kapelle St. Mariä Rosenkranz in Willich. Foto: Busch Foto: Busch

Nettetal Der Nettetaler Künstler Jürgen Drewer wird vor dem Alten Wasserwerk im Willicher Stahlwerk Becker einen 4,50 Meter hohen Wasserkessel aufstellen, dessen Wände er mit dem Schneidbrenner durchlöchert. So entstehen imaginäre Wasserflächen.

Beim Wettbewerb „Kunst am Bau“ für das Alte Wasserwerk im Ehemaligen Stahlwerk Becker in Willich hat der Nettetaler Künstler Jürgen Drewer den ersten Preis gewonnen. Mit seinem Werk geht der Künstler auf die frühere Funktion des Wasserwerkes ein. Der Entwurf ist der Bedeutung des lebenswichtigen Elements Wasser geschuldet. Ein 4,50 Meter hoher Kessel mit einem Durchmesser von 1,70 Metern wird mit dem Schneidbrenner perforiert.

In seinem Wettbewerbsentwurf schreibt der Künstler: „Die herausgetrennten Segmente lassen im Gesamten imaginäre Wasser- wie Landflächen assoziieren. Bedingt durch die Perforierung des Kesselmantels ergeben sich aus jeder Blickrichtung unterschiedliche Eindrücke. Ab der Dämmerung wird der Kessel von innen mit blauem Licht durch Leuchtstäbe illuminiert. Ein blauer Lichtstrahl führt in den Abendhimmel, um so ein sichtbares Zeichen für das Wasserwerk und seine frühere Aufgabe zu setzen.“ Bedingt durch die Sandstrahlung wird der Kessel am Standort zu rosten beginnen. Durch die Dicke des Materials werde ein komplettes Verrosten allerdings Jahrzehnte dauern und müsse so nicht behandelt werden.