Corona im Kreis Viersen : Corona-Fälle: Inzidenz-Wert steigt weiter an

Corona-Fälle: Inzidenz-Wert steigt weiter an

Am Berufskolleg Viersen im Stadtteil Dülken gibt es erneut einen Corona-Fall. Foto: Busch, Franz-Heinrich sen. (bsen)

Kreis Viersen Auch im Kreis Viersen steigt der sogenannte Inzidenz-Wert (Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner) seit Tagen kontinuierlich an. Am Mittwoch kletterte er von 23 auf 24.

Ab einem Wert von 35 sollen bestimmte Maßnahmen gelten – beispielsweise eine verschärfte Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen. Die Stadt Krefeld führt diese verschärfte Maskenpflicht für Fußgängerzonen bereits von kommender Woche an ein; dort stieg der Inzidenz-Wert am Mittwoch von 31 auf 32.