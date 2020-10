Corona im Kreis Viersen : 27 neue Corona-Infektionen übers Wochenende

Kreis Viersen Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im Kreis Viersen steigt weiter: Dem Kreis Viersen wurden von Samstag bis Montag insgesamt 27 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Aktuell gelten 83 Personen im Kreis Viersen als infiziert.

Unter den Neu-Infizierten befindet sich eine Lehrerin der Gesamtschule Elmpt. Eine weitere Lehrkraft der Schule muss in Quarantäne. Schüler sind laut Kreis nicht betroffen. Auch an der Gesamtschule Kempen wurde eine Lehrerin positiv getestet, ebenso eine Lehrerin der Albert-Schweitzer-Grundschule Anrath und eine Erzieherin der Offenen Ganztagsschule dort. Am Montag befanden sich insgesamt 481 Kontaktpersonen in häuslicher Quarantäne.