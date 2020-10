Am Mittwoch im Kreis Viersen : Verdi weitet Warnstreiks auf Kitas aus

Kreis Viersen Am Mittwoch wird es erneut zu Einschränkungen beim öffentlichen Personennahverkehr kommen. Aber auch die Stadtverwaltung und die Kreisverwaltung Viersen werden bestreikt. Einschränkungen gibt’s auch bei der LVR-Klinik.

„Der Wille zum Streik ist bei den Beschäftigten in den letzten zwei Wochen nochmals gestiegen. Die Botschaft an die Arbeitgeberseite wird am Mittwoch nochmals lauter als vorher“, kündigte Dominik Kofent, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Linker Niederrhein am Montag an. Applaus allein für die Leistungen vor und während der Corona-Krise reiche nicht“, so Kofent. „Es ist zu erwarten, dass am Mittwoch wieder erhebliche Ausfälle im ÖPNV stattfinden werden, die kommunalen Leistungen werden in den bestreikten Kommunen nur bedingt angeboten werden können“, erklärte der Verdi-Geschäftsführer. „Gleichzeitig ist zu erwarten, dass es im Bereich der kommunalen Kindertagesstätten zu Schließungen und Notgruppendiensten kommen wird“, so Kofent. Auch Kunden der Sparkasse Krefeld könnten von Einschränkungen betroffen sein – auch deren Arbeitnehmer sind zum Warnstreik aufgerufen. In der LVR-Klinik werde für Notdienste gesorgt, betonte die Gewerkschaft. „Die Versorgung der Patienten wird sichergestellt.“