kunstforfuture : Junge Künstler zeigen künstlerische Zukunftsvisionen

Ratingen Der Verein Ratingen.nachhaltig, der Leo-Club und das Industriemuseum Cromford zeichnen kreative Ratinger aus. Deren Werke sind noch bis 25. Oktober im Industriemuseum zu sehen.

Vier Wochen lang konnten die Besucher der Ausstellung im Industriemuseum und online auf der Webseite des Vereins Ratingen.nachhaltig für ihr Lieblingswerk abstimmen. Insgesamt 286 Stimmen erreichten das Projektteam des Kunst-Wettbewerbs. 104 dieser Stimmen gingen an das Bild „Make it drip or change it“ von Sina Oberwinster und brachten ihr damit den Publikumspreis ein. Die 19-Jährige hat neben einem Gutschein für hochwertige Kunstmaterialien ein professionelles Coaching mit der Düsseldorfer Künstlerin und Druckgrafikerin Paula Loos in deren Atelier gewonnen.