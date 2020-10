Kunstverein Kempen : Künstler gründen einen Verein

Kempen Kempen hat eine neue Plattform für künstlerische Interessen. Im Auffelder Bauerncafé in Oedt hat sich jetzt der „Kunstverein Kempen“ gegründet. Kunstschaffende und Kunstinteressierte sind zur Mitarbeit willkommen.

Zum Vorsitzenden wurde Oliver Heuken aus Kempen gewählt. Seine Stellvertreterin ist Corinna Vogt. Zweck des Vereins ist es, „Kunst, Kultur und Bühne in der Stadt Kempen und der näheren Umgebung breiteren Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen“, heißt es in der Satzung. „Wir wollen Kunst von Kempenern für Kempener machen“, fasst es Oliver Heuken zusammen.

Heuken selbst ist ambitionierter Hobby-Fotograf und hat Anfang August eine Facebook-Seite mit dem Namen „Kunstverein Kempen“ gegründet. Die Resonanz war enorm. 161 Mitglieder hat sie bis heute. „Diese Gruppe soll dazu dienen, Menschen aus Kempen oder mit Bezug zu Kempen eine Möglichkeit des künstlerischen Austauschs zu bieten“, heißt es in der Gruppeninformation.

Erster öffentlicher Auftritt des neuen Vereins wird eine Aktion in Verbindung mit dem Kempener Werbering sein. Zehn Tage lang, vom 28. Oktober bis zum 7. November, werden Werke von Mitgliedern des Kunstvereins in Kempener Geschäften zu sehen sein. Allerdings wird die geplante Finissage am Sonntag, 8. November, entfallen, da der verkaufsoffene Sonntag nach Klagedrohungen durch die Gewerkschaft Verdi abgesagt wurde.