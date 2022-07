Kunst im Pferdestall und Latino Festival : Kulturcamp hat neue Projekte geplant

Der Verein Kulturcamp hat unter anderem die Ausstellung „Kunst & Sprache“ mit Künstlern aus der Umgebung und von weiter weg geplant. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Der Verein möchte die Sommermonate mit zwei Veranstaltungen überbrücken. Künstler stellen ihre Werke unter dem Thema „Kunst & Sprache“ aus. Zudem wird es ein Latino Festival im Schirrhof geben. Was Besucher erwartet.

Der Verein Kulturcamp aus Kamp-Lintfort bietet diesen Sommer gleich zwei neue Projekte beziehungsweise Veranstaltungen im Kulturzentrum im Schirrhof an. Zuerst eröffnet am 17. Juli 2022 die Ausstellung „Kunst & Sprache“ mit einer Vernissage. Insgesamt 14 verschiedene Künstlerinnen und Künstler aus der Umgebung, aber auch von weiter her, stellen bis zum 13. August ihre Werke im Pferdestall aus.

Frank Reinert, 1. Vorsitzende des Vereins Kulturcamp und selbst Fotokünstler und Fotograf, erklärt, dass in der Ausstellung verschiedenste Interpretationen von Kunst und Sprache zu finden sind. So reicht die Palette an Kunstwerken von abstrakt bis realistisch, Plastiken sowie Selbstporträts. Kerstin Selke habe beispielsweise ihre Gefühle und Gedanken zum Thema Corona und Krieg im Selbstporträt „Eruption“ zum Ausdruck gebracht, wie Deborah Marschner vertretend beim Pressegespräch berichtet.

Info „Einfach machen“ lautet die Devise Pool Seit der Gründung im ersten Corona-Lockdown 2021 fanden bereits verschiedene Konzerte, Festivals und Ausstellungen statt. Dabei wird sich nicht nur auf eine Sparte beschränkt: Bildende Kunst, Musik, Literatur und Theater sind der Pool, aus dem für Veranstaltungen geschöpft wird.

Eine etwas weitere Anreise hatte Brigitte Barten. Ihre Skulpturen aus Paperclay – einer Mischung aus Ton und Cellulose beziehungsweise Papierfasern – brachte die gebürtige Uerdingerin aus Potsdam mit. Viele ihrer abstrakten Werke seien von der See inspiriert und von der Nordsee „geprägt“, wie sie selbst sagt. Ihre Interpretation von Sprache läge in den Geschichten, welche die Wandskulpturen dem Betrachter entlocken. Jeder könne seine eigene Geschichte in den Kunstwerken finden.

Für Gabriele Schwarz-Lamche ist die Verbindung von Kunst und Sprache wieder eine andere. Ihre Bilder, welche vorwiegend von maritimen Themen, Wasser und Wellen inspiriert sind, veranlassten eine Freundin, Gedichte und kurze Texte zu schreiben. Das Ergebnis zeigt sie in der Ausstellung neben ihren Werken auf Leinwand in einem Fotobuch mit dem Titel „Farben treffen Worte“. Sie selbst bezeichnet sich als „Blaumensch“, da die bevorzugte Farbe in ihren Bildern Blau ist.

Besuchen können Interessierte die Ausstellungen an den Wochenenden ab dem 17. Juli. Die verschiedenen Werke sind dann in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr zu sehen.

Da der im April 2021 gegründete Verein in allen künstlerischen Bereichen tätig ist, gibt es noch eine weitere Veranstaltung in den Sommermonaten. Geplant ist ein Latino Festival am 7. August, das ebenfalls im Schirrhof an der Friedrich-Heinrich-Allee 79 abgehalten werden soll. Ein kompletter Sonntag soll dann im Zeichen lateinamerikanischer Musik stehen.