Neue Leitung für das Kulturbüro : Vom Schirrhof ins Rathaus

Kamp-Lintfort Susanne Rous leitet seit dem 1. April das städtische Kulturbüro. Sie trat die Nachfolge von Petra Niemöller an, die Ende Juni in den Ruhestand ging. Ihren Einstand gibt Rous Mitte August mit der Premiere des Schirrhof-Festivals.

Mit der Umsetzung des Konzeptes für das Haus des Bergmanns, das im Rahmen eines LVR-Projektes umgebaut wird, steht für Susanne Rous in den kommenden Jahren ein großes Projekt an. Ein Förderantrag in Höhe von 240.000 Euro ist gestellt. Hinzu kommt das Projekt „Erdung“, das das Kulturbüro mit der Fördergemeinschaft ebenso realisieren will. Am Haus des Bergmann soll mit Unterstützung des Kulturraums Niederrhein ein Obst- und Gemüsegarten entstehen, so wie er bis in die 1950er Jahre in der Altsiedlung weit verbreitet war. Eine erste große Veranstaltung als Kulturbüroleiterin steht für Susanne Rous am 12. und 13. August mit der Premiere des Schirrhof-Festivals an, das in Kooperation mit dem Verein Kulturprojekte Niederrhein stattfindet. In der Planung dieses Festival möchte sie das Augenmerk auch auf Nachhaltigkeit legen. „Ich möchte das Thema im gesamten Kulturbereich in den Vordergrund rücken. Wir werden dafür sicher viele Ansätze finden. So stelle mir beispielsweise lokale Gastronomie-Anbieter vor“, sagt die 43-Jährige. Susanne Rous kommt ursprünglich nicht aus dem Kulturbereich. Sie studierte Afrikanistik und Sinologie. Nachdem Studium in Köln ging sie nach Dänemark, sattelte dort einen Master in Tourismus auf und arbeitete in der Tourismusbranche. Dass die Zusammenarbeit von Kulturbüro und Wirtschaftsförderung, wo auch der Bereich Tourismus angesiedelt ist, in Kamp-Lintfort so ineinander greift, hält Rous für wichtig.