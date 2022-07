Street Beach Festival in der Moerser Innenstadt : Ein bisschen Karibik auf dem Kastellplatz

Moers, Street Food und Musik Festival Foto: Norbert Prümen

Moers Das Street Beach Festival ist zurück in der Grafenstadt. Der Dortmunder Veranstalter Just Festivals hat für einige Neuheiten gesorgt. Worauf sich die Gäste am Wochenende freuen dürfen.

Das Street Beach Festival zurück in der Grafenstadt und sorgt bis einschließlich Sonntag für Urlaubsstimmung mitten in der Innenstadt. Der Kastellplatz zeigt sich in karibischem Flair mit Palmen, Sandstrand und Liegestühlen zum Chillen und Genießen direkt vor der Bühne. Rundherum haben sich Foodtrucks positioniert, im mittleren Bereich stehen Bänke und Tische, von denen aus sich das muntere Treiben entspannt beobachten lässt. So weit, so bekannt.

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause haben sich die Veranstalter aber auch Neues einfallen lassen. „Erstmals nutzen wir den gesamten Kastellplatz“, sagt Steffen Denter vom Dortmunder Veranstalter Just Festivals. Dazu wurde bereits am Donnerstagmorgen tonnenweise Sand per Lkw angekarrt und vor der Bühne verteilt.

Info Parkplatz bleibt auch am Montag noch gesperrt Sponsoren Das Street Beach Festival endet am Sonntag. Gesponsert wurde das Festival unter freiem Himmel von der Sparkasse am Niederrhein und dem Autohaus Fett & Wirtz.



Parkplätze Der Parkplatz am Kastell ist am Montag noch für die Aufräumarbeiten gesperrt. Verschnupft geben die umliegenden Gastronomen. Ihren Gästen fehlen die gewohnten Parkmöglichkeiten. Das Ordnungsamt war noch am Donnerstagabend vor Ort und notierte Parksünder rund um den Kastellplatz.

Statt Beachvolleyball findet am Samstag erstmals von 14 bis 17 Uhr der spektakuläre „Fett & Wirtz Rodeo Bull Riding Cup“ statt. Das Autohaus hat damit für eine amüsante wie actionreiche Alternative gesorgt. Auch soll ein Grill-Roboter erstmals im Einsatz sein.

Bereits am Donnerstagabend erklangen stimmungsvolle Latin Evergreens mit dem Trio Lavien. Der Duft von exotischem Essen lag über dem Kastellplatz. Zur kulinarischen Reise mit Burgern, mexikanischen Tacos, Empanadas oder indischen Tandorri laden bis Sonntag die Foodtrucks ein. Meistens liegen die angebotenen Leckereien preislich um neun Euro. Aber auch der ganz normale Backfisch, Fritten und Softeis sind im Angebot.

„Natürlich gibt es auch eine leckere Auswahl an vegetarischen Alternativen und süßen Speisen“, betont „Just Festivals“-Geschäftsführer Alexander Binevitch. In die Welt mit karibischer Note gehören außerdem Cocktails sowie andere erfrischende Getränke. Die rollenden Bars, an denen sie serviert werden, sind nicht nur praktisch, sondern auch ein echter Hingucker.

An jedem der Veranstaltungstage steht ein musikalischer Höhepunkt auf dem Bühnenprogramm. Das Ziel: Möglichst viel Urlaubsgefühl zu verbreiten. Mit dabei ist Latino Total. Die Band hat südamerikanische Rhythmen von Samba über Merengue bis Salsa im Gepäck. Für ‚Nonstop Latin Party‘ sind am Samstag ab 18 Uhr Ada und ihre Band mit den besten Coversongs aus dem Bereich Latin und Pop zuständig. Die Sandfläche vor der Bühne ist ideal, um sich im Takt der Musik zu bewegen und den Augenblick zu feiern.

Der Sonntag gehört dann mit einem bunten Programm den Familien. Ab 13 Uhr lädt Fett & Wirtz zum Beispiel zu Hüpfburgbesuchen und Kinderschminken ein; um 15 und um 17 Uhr wird es eine Kinderschatzsuche geben. Dazu ist eine Anmeldung im Internet unter schatzsuche@bmw-fett-wirtz.de nötig. Während sich die Jüngsten vergnügen, steht Dj Gun Man Sound längst am Regler und sorgt für typischen, entspannten Reggae- und Dancehall-Sound.